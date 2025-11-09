Die zuvor getroffenen Vereinbarungen über eine strategische Partnerschaft seien beendet worden, teilte Leclanché in der Nacht auf Samstag mit. «Nach Abschluss der finanziellen, technischen und rechtlichen Due Diligence sowie einer technischen Prüfung und trotz wiederholter Aufforderungen von Leclanché» habe Pinnacle «weder den endgültigen Investitionsbetrag noch die detaillierte Investitionsstruktur bekanntgegeben oder die ursprünglich vereinbarte Investition bestätigt». Auch die Optionsvereinbarung für Pinnacle, bis zu eines Teils Leclanché-Aktien vom Mehrheitsaktionär SEF-LUX zu erwerben, endete den Angaben zufolge.