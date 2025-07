Im neuen Text wird der Ausgabepreis der Aktien leicht gesenkt, da ein Teil der Zinsen (PIK-Zins) nicht als Schulden gilt. Hintergrund ist die Umwandlung eines Wandeldarlehens des Mehrheitsaktionärs SEF-Lux in Eigenkapital. Die Senkung des Ausgabepreises führe nicht zur Ausgabe weiterer Aktien an SEF und bringe SEF auch keinen zusätzlichen Vorteil, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.