Leclanché werde sich mit einer Sacheinlage zu 50 Prozent an dem Joint-Venture beteiligen, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstag. Pinnacle erhalte in einem ersten Schritt eine Beteiligung von rund 40 Prozent von heutigen Mehrheitsaktionär SEF Lux1. Dieser hält gemäss Geschäftsbericht 2023 knapp 80 Prozent an Leclanché.