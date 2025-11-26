Von dem Brand sei ein einzelnes Batteriemodul betroffen gewesen. Es seien keine Mitarbeiter oder Auftragnehmer verletzt worden, und das Gebäude sei nicht beschädigt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die örtliche Feuerwehr habe schnell reagiert und beim Einsatz den Rauch beseitigt und das verbrannte Modul gesichert, heisst es weiter. Der Schaden an den Komponenten der Montagelinie werde derzeit begutachtet, um die Produktion so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können. Der Rest der Produktion sei davon nicht betroffen.