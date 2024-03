Die 54-Jährige blickt auf einen langen Weg zurück. Er begann in Kolhapur, einer Stadt im Westen Indiens mit rund einer halben Million Einwohnerinnen und Einwohner. Von der Grösse her vergleichbar mit der Stadt Zürich, aber winzig im bevölkerungsreichsten Land der Erde: «Ich bin in einer sehr kleinen Stadt aufgewachsen und habe dafür kämpfen müssen, Ingenieurwissenschaften zu studieren. Es gab damals so viele Vorstellungen darüber, was Mädchen tun oder nicht tun sollten», sagte Nair im «Change Makers Podcast».