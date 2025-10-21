«Die Autoindustrie ist der Abhängigkeit weitgehend schutzlos ausgeliefert»

Die neuen Restriktionen sollen ab dem 8. November greifen. Bruno Gaherty, bei Bosch zuständig für Frankreich, Benelux, West- und Südeuropa, sagte, er gehe davon aus, dass sich die Autobranche jetzt noch schnell mit Seltenen Erden eindeckt, bevor die Lieferungen knapp werden. Allerdings ist offen, ob das gelingt. Denn die Lager sind leer, wie mehrere Rohstoffhändler berichten. Schon vor April habe es bei einigen kritischen Rohstoffen nur geringe Bestände gegeben, sagte Jan Giese, Experte für Seltene Erden beim Handelshaus Tradium. Inzwischen habe sich die Lage weiter verschärft. «Man hatte in der Zwischenzeit keine Möglichkeit, die Bestände aufzufüllen.»