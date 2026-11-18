Deutz hatte die ⁠Übernahme von FFG im Juli angekündigt, um damit ​in das zurzeit lukrative ⁠Rüstungsgeschäft einzusteigen. Das norddeutsche Unternehmen entwickelt und wartet Panzer und Spezialfahrzeuge für die ‌Bundeswehr und Streitkräfte in mehr als 15 Ländern und ist die grösste Akquisition in der Deutz-Geschichte. Konzernchef Sebastian Schulte hatte damals erklärt, mit ‌dem Zukauf könnte Deutz das mittelfristige Umsatzziel ein bis ​zwei Jahre früher erreichen. Bis dahin hatte das Unternehmen für 2030 einen Umsatz von vier Milliarden Euro angepeilt.