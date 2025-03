Trump selbst hat unkonventionelle Massnahmen ergriffen, um Musks Image und seine Geschäfte direkt zu fördern. Erst letzte Woche versprach er bei einer Veranstaltung auf dem Rasen des Weissen Hauses, bei der mehrere Tesla-Modelle vorgestellt wurden, einen Tesla zu kaufen. Diese Episode, die den Aktienkurs von Tesla kurzzeitig in die Höhe trieb, reiht sich ein in eine nicht enden wollende Flut von Tesla-Schlagzeilen seit der Wahl. Viele davon konzentrierten sich auf die Probleme des Elektroautoherstellers in Europa. Alle trugen zur Volatilität der Aktie bei. Die Tesla-Aktionäre haben gelernt: «Wenn die Dinge gegen dich laufen, musst du in die Berge rennen», so Lekander.