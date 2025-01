Swatch verliere in einem schrumpfenden Uhrenmarkt ständig Marktanteile und dies dürfte auch im laufenden Jahr so bleiben, schreibt die Morgan-Stanley-Expertin. Weiter mache dem Unternehmen auch die Stärke des Schweizer Frankens zu schaffen, zumal 60 Prozent der Kosten in der Schweiz anfallen würden. Insgesamt seien die langfristigen Perspektiven der Gruppe mit einer starken Fokussierung auf das Niedrigpreissegment nicht überzeugend.