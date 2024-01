Fokussieren will sich der Bundesrat neue Herausforderungen. Er nennt dabei Künstliche Intelligenz, Krisenmanagement - inklusive Schutz vor Cyberrisiken sowie von kritischen Infrastrukturen -, Energieversorgung und den Wiederaufbau der Ukraine. Ausserdem will er in seiner Politik das Bevölkerungswachstum berücksichtigen.