Erstausgaben und Prototypen sind gefragt

Auch Lego besitzt eine riesige Fangemeinde, die seit Jahrzehnten wächst. Entsprechend gut sind die Verkaufserlöse bei populärer Ware. Etliche Sets erzielen regelmässig vierstellige Franken-Beträge, wie die gelbe Lego-Ritterburg aus dem Jahr 1978, das Königsschloss von 1984, das Monorail-Transportsystem von 1987 und das Café-Corner-Set aus dem Jahr 2007, das die Modular-Buildings-Serie einläutete. Diese ist bei Sammlern sehr beliebt, weil sie sich mit anderen Sets kombinieren lässt. Da der Spielzeugmarkt stetig wächst, ist es schwierig, den Überblick zu behalten. «Wer sich für Spielsachen als Wertanlage interessiert, sollte recherchieren, was am Markt gefragt und gesucht ist», rät Catawiki-Expertin Bieshaar. Mit Investments in gut erhaltene, seltene Spielzeugklassiker mit grosser Fan-Base kann man wenig falsch machen. Ebenso wie mit populärer, limitierter Ware, auslaufenden Sets, Erstausgaben und Prototypen, die nie im Handel waren, weil sie nur für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Gruppe produziert wurden. Ein Beispiel sind Bauklötze aus 14-karätigem Gold, die Lego an Mitarbeitende verschenkte, um sich für ihre lange Betriebszugehörigkeit zu bedanken. «2017 haben wir einen für 18'498 Euro versteigert», sagt Catawiki-Fachfrau Bieshaar.