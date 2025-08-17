Die handwerklichen Berufe haben generell einen schweren Stand. «In einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt stehen sie weniger im Fokus der Jugendlichen», erklärte Scirocco. Auch Stellen als Koch oder Köchin gingen schleppender weg, weil diese meist aus Leidenschaft gewählt würden. Zudem gebe es nur wenige Jugendliche, die diesen Beruf als «zweite Wahl» in Betracht ziehen würden - etwa nach einer Absage in einem anderen Bereich.