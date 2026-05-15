Vor allem für Diesel müssen Konsumenten im Vergleich zu Ende April etwas weniger tief in die Taschen greifen. Der Durchschnittspreis für einen Liter Diesel hat sich seit der letzten Meldung des TCS um 3 Rappen ermässigt. Vor dem Beginn der verkehrsreichen Osterfeiertage hatte der Dieselpreis mit 2,24 Franken je Liter den höchsten Preis seit Ausbruch des Iran-Kriegs erreicht.