Welche Tipps haben Sie für Personen, die sich um ihre Altersvorsorge kümmern möchten?

Zunächst sollten Sie sich dem Thema stellen und sich einen Überblick verschaffen. Was bekomme ich an AHV-Leistungen? Was bietet meine Pensionskasse? Und was möchte ich im Alter eigentlich zur Verfügung haben? Der nächste Schritt ist zu verstehen, wie man sein Geld anlegen kann. Viele wissen nicht, wie sie in Aktien investieren können. Ein ETF (Exchange Traded Fund, Anm. der Red.) ist beispielsweise ein kostengünstiges, breit diversifiziertes Anlageprodukt, ideal für die Aktienanlage. Es ist wichtig, die Gebühren zu verstehen - etwa das Total Expense Ratio (TER). Man sollte regelmässig prüfen, ob der Vorsorgeplan noch zu den eigenen Lebensumständen passt und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.