In der Nacht auf Mittwoch kündigte Donald Trump überraschend an, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus «für kurze Zeit» auszusetzen. Während des Stopps von «Projekt Freiheit» solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Es habe «grosse Fortschritte» für ein «umfassendes und abschliessendes» Abkommen gegeben.
Die Entscheidung sei auf Bitten Pakistans getroffen worden, das bei den Gesprächen zwischen Washington und Teheran vermittelt habe, sowie weiterer Länder. Zugleich betonte der US-Präsident, die US-Blockade von Schiffen mit Ziel oder Herkunft iranischer Häfen bleibe «vollständig in Kraft».
Wenige Stunden vor Trumps Ankündigung hatte US-Aussenminister Marco Rubio im Weissen Haus erklärt, offensive Operationen gegen den Iran seien beendet. Die USA konzentrierten sich nun auf den Schutz der Schifffahrt in der Strasse von Hormus. Die Zielerfassung eines weiteren Frachtschiffs nach einem Tag mit Angriffen deutet jedoch darauf hin, dass die Feindseligkeiten anhalten.
(cash/AWP/Bloomberg)