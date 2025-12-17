Das Paket stelle die fleissigen Menschen in den Mittelpunkt, sagte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). «Leistung lohnt sich.» Teil des Pakets ist auch die Verlängerung der bisherigen Regelung für steuerfreie Überstunden. Damit bleiben bis Ende 2026 die ersten 15 Überstunden im Monat bis zu einem Betrag von 170 Euro steuerfrei. Zudem wird das Entgelt für Arbeit an Feiertagen bis zu 400 Euro pro Monat steuerfrei. Die Kosten für das Paket bezifferte Stocker für 2027 auf über 400 Millionen Euro. Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage und der Forderung nach Sparmassnahmen verteidigte Stocker die Ausgaben. Die Mittel seien in der Finanzvorschau eingeplant.