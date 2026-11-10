Dabei haben umsatzmässig insbesondere die Geschäftsfelder Automation und Energy Distribution & High Precision mit Wachstumsraten von knapp 26 beziehungsweise über 70 Prozent stark zugelegt. Beide Zielmärkte profitierten laut Mitteilung von einer guten Nachfrage unter anderem für Anwendungen in Rechenzentren, etwa Motoren für Kühl- und Ventilationssysteme oder Anwendungen für die Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (UPS) und für die Stabilisierung der Stromnetze.