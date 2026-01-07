Zudem präsentierte der Konzern mit «Qira» ein neues persönliches ​KI-System, das über verschiedene ‌Geräte wie ‍PCs, Telefone und Tablets von Lenovo und ​der Tochtermarke Motorola hinweg funktionieren soll. Für Unternehmenskunden wurden darüber hinaus die ‌Plattformen «Agentic AI» ⁠und «xIQ» vorgestellt.