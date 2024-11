Wegen möglicher zusätzlicher US-Zölle auf chinesische Waren will der weltgrösste PC-Hersteller Lenovo weitere Werke ausserhalb der Volksrepublik aufbauen. Unter anderem sei eine Fabrik in Saudi-Arabien geplant, sagte Konzern-Chef Yang Yuanqing am Freitag. Bislang produziert Lenovo hauptsächlich in China, betreibt insgesamt aber mehr als 30 Werke in neun verschiedenen Staaten. Yang gab ausserdem ein überraschend starkes Quartalsergebnis bekannt.