Spieler bringe mehr als 25 Jahre Erfahrung bei grossen globalen Finanzinstituten in Frankfurt und London mit, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Bis 2021 verantwortete er etwa bei Citi das Aktien-, Fixed-Income-, Devisen- und Rohstoffgeschäft für deutsche und österreichische Kunden und war für den Optionsscheinhandel und -vertrieb in Europa verantwortlich. Seit 2022 war er unter anderem als externer Berater bei Bain & Company mit Schwerpunkt auf Projekten im Bereich Finanzinstitute und Kapitalmärkte tätig.