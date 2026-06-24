Trotz der jüngsten Erleichterung bleibt die Einschätzung der Aktien jedoch von Unsicherheit geprägt. Die Analystenabdeckung ist mit lediglich zwei aktiven Einschätzungen vergleichsweise dünn. Während ein Analyst zum Kauf rät, empfiehlt die ZKB die Aktie zum Halten. Der Titel sei zwar mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8x auf die Ergebnisse 2027 relativ tief bewertet. Allerdings sind auch die Unsicherheiten und die Schätzunsicherheiten gross.