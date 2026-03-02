Laut Marktstimmen könnte der neue Ankeraktionär bei Leonteq neue Impulse liefern. Die Leonteq-Aktien gewinnen am Montag gegen 10.10 Uhr 12,0 Prozent auf 12,74 Franken - in einem insgesamt deutlich schwächeren Gesamtmarkt. Die Aktie hat seit Jahren einen schweren Stand. Nachdem sich der Kurs 2025 weitere um weitere 30 Prozent verbilligt hat, steht er seit Anfang 2026 auch nach dem Sprung am Montag weiterhin 7 Prozent im Minus.