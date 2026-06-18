Dies, nachdem der Derivate-Spezialist den Abschluss sämtlicher regulatorischer Altlasten bekannt gegeben hat. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) wertet dies als positiven Schritt, der für mehr Klarheit bei Kunden sorgt und die Umsetzung der strategischen Prioritäten erleichtert.
Leonteq teilte mit, die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) habe bestätigt, dass sämtliche nach dem Verfahren von Ende 2024 angeordneten Massnahmen umgesetzt worden seien. Damit seien nun keine regulatorischen Verfahren gegen Gesellschaften der Leonteq-Gruppe mehr hängig. Die Finma hatte dem Unternehmen damals Verstösse gegen Risikomanagement-Pflichten beim Vertrieb von Finanzprodukten im Ausland vorgeworfen und verschiedene Auflagen verfügt.
Die ZKB geht davon aus, dass damit wohl auch das bisher noch hängige Verfahren der französischen Aufsichtsbehörde abgeschlossen ist, auch wenn Leonteq dies nicht ausdrücklich erwähnt. Insgesamt schaffe der Abschluss der Verfahren Klarheit und Sicherheit für Kunden und ermögliche die konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie, so der zuständige Experte.
An seiner vorsichtigen Einschätzung halte er jedoch fest. Zwar erscheine die Aktie mit einem für 2027 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 8x günstig bewertet. Gleichzeitig seien die Unsicherheiten bei den Gewinnschätzungen weiterhin hoch, und Leonteq habe noch einen weiten Weg vor sich, um wieder eine akzeptable Profitabilität zu erreichen. Die Einstufung der Kantonalbank lautet unverändert «Marktgewichten».
(AWP)