An seiner vorsichtigen Einschätzung halte er jedoch fest. Zwar erscheine die Aktie mit einem für 2027 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 8x günstig bewertet. Gleichzeitig seien die Unsicherheiten bei den Gewinnschätzungen weiterhin hoch, und Leonteq habe noch einen weiten Weg vor sich, um wieder eine akzeptable Profitabilität zu erreichen. Die Einstufung der Kantonalbank lautet unverändert «Marktgewichten».