Diese Reduktion trage auch der Tatsache Rechnung, dass die Geschäftsleitung auf fünf von sieben Mitglieder verkleinert wurde, hatte es in der Einladung zur GV geheissen. Ausserdem sei eine 30-Prozent-Reduktion der maximalen Vergütungsmultiplikatoren, die zur Berechnung der maximalen variablen Vergütung jedes Mitglieds der Geschäftsleitung herangezogen werden, vorgenommen worden. Abgestimmt wurde nun über die Reduktion für 2026 und entsprechende Statutenänderungen.