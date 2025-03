Sie stimmten dem Antrag der gewichtigen Aktionärin Raiffeisen Schweiz, die eine Dividendenzahlung in Höhe von 3,00 Franken je Aktie gefordert hatte, zu. Der Verwaltungsrat hatte nur 25 Rappen vorgeschlagen.Leonteq will nun den Raiffeisen-Vorschlag zur Dividendenzahlung umsetzen. Dabei werde man auch nach Ausschüttung der insgesamt rund 55 Millionen Franken die derzeitigen Kapitalanforderungen weiterhin voll erfüllen, schrieb der Derivate-Spezialist in einer Mitteilung dazu.