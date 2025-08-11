Auf die Frage, wie er sich den Kursverlust der Aktie im Anschluss an die Halbjahreszahlen von Ende Juli erkläre, sagte CEO Christian Spieler in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft»: «Das hat verschiedene Gründe. Einerseits hatten wir einen Rückgang im Kommissionsgeschäft. Hinzu kam, dass der Markt uns missverstanden hat.»