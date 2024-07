Per 1. Oktober ernennt Leonteq zudem Jasmin Koelbl-Vogt zur General Counsel. Sie tritt die Nachfolge von Ingrid Silveri an, die per Ende September von ihrer Funktion zurücktrete. Koelbl-Vogt ist den Angaben zufolge seit 2011 in der Geschäftsleitung von Citigroup Global Markets Europe (CGME), wo sie für rechtliche und regulatorische Themen sowie für Steuern und Personal zuständig ist.