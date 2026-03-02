Laut Marktstimmen könnte der neue Ankeraktionär bei Leonteq neue Impulse liefern. Die Leonteq-Aktien 23 Prozent höher bei 13,94 Franken - in einem insgesamt deutlich schwächeren Gesamtmarkt. Die Aktie hat seit Jahren einen schweren Stand. Nachdem sich der Kurs 2025 weitere um weitere 30 Prozent verbilligt hat, steht er seit Anfang 2026 auch nach dem Sprung am Montag weiterhin 7 Prozent im Minus.
Octavian kann dem neuen Ankeraktionär etwas Gutes abgewinnen: «Wir erwarten zwar keine wesentliche Änderung der aktuellen Strategie, betrachten es jedoch als positives Zeichen, dass der neue Hauptaktionär von Leonteq ein Branchenspezialist ist», heisst es in einem Kommentar.
Die ZKB ist derweil überrascht, dass die Bankengruppe Raiffeisen nun gleich über 20 Prozent ihres Anteils abgibt. Es sei schwierig abzuschätzen, welche Auswirkungen das auf den bereits gebeutelten Aktienkurs haben werde. Die erneute Unsicherheit, die durch die Verschiebung der Anteilsverhältnisse entsteht, dürfte sich eher negativ auf das Sentiment auswirken.
Allerdings sei Raiffeisen seit Längerem nicht mehr besonders engagiert gewesen, so der ZKB-Analyst weiter. Das habe sich unter anderem im Rückzug aus dem Verwaltungsrat, der Ablehnung wichtiger Traktanden an der GV und der Forderung nach einer überhöhten Dividende gezeigt. «Daher könnte ein neuer Ankeraktionär neue Impulse geben.»
(AWP)