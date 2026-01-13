Von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) habe die Leonteq Securities (Europe) GmbH die Genehmigung für eine Lizenzerweiterung erhalten, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Es sei ein wichtiger Schritt für den Aufbau des sogenannten Retail-Flow-Geschäfts im deutschen Markt, so die Schweizer Gesellschaft. Man befinde sich in der finalen Vorbereitungsphase für den Markteintritt.