Von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) habe die Leonteq Securities (Europe) GmbH die Genehmigung für eine Lizenzerweiterung erhalten, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Es sei ein wichtiger Schritt für den Aufbau des sogenannten Retail-Flow-Geschäfts im deutschen Markt, so die Schweizer Gesellschaft. Man befinde sich in der finalen Vorbereitungsphase für den Markteintritt.
Das Geschäft konzentriert sich den Angaben zufolge auf den Auf- und Ausbau einer automatisierten Plattform, die darauf spezialisiert ist, eine grosse Anzahl von verbrieften Wertpapieren zu emittieren und diese ebenso wie Aktien und ETFs für Privatanleger günstig handelbar zu machen.
Über 10'000 Hebelprodukte
In der Schweiz war der Derivatespezialist im April 2025 in den Markt für börsenkotierte Hebelprodukte eingetreten. Damals hiess es bereits, die Skalierbarkeit der «Retail-Flow-Plattform» solle eine Expansion in weitere Märkte unterstützen.
Im April 2024 hatte Leonteq die exklusive Market-Maker-Rolle für Aktien und ETFs an der BX Swiss übernommen und startete rund ein Jahr später mit der Emission und dem Handel einer grossen Anzahl von Hebelprodukten an den Schweizer Börsen SIX und BX Swiss.
Mittlerweile biete das Unternehmen in der Schweiz mehr als 10'000 börsenkotierte Hebelprodukte an, heisst es am Dienstag weiter. Acht Monate nach dem Markteintritt wurde in dem offerierten Produktangebot an der SIX ein Marktanteil von 7 Prozent erreicht.
«Die Retail-Flow-Initiative stellt die grösste Einzelinvestition von Leonteq in den letzten Jahren dar», liess sich CEO Christian Spieler in der Mitteilung zitieren. «Mit der Lizenzerweiterung erreichen wir einen wichtigen Meilenstein zur Umsetzung unserer strategischen Wachstumspläne in Deutschland - den mit Abstand grössten Markt in Europa.»
(AWP)