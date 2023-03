Raiffeisen Schweiz, die nicht nur Partnerin von Leonteq beim genannten Projekt, sondern mit rund 29 Prozent Anteil auch Grossaktionärin ist, hat am (gestrigen) Donnerstag an der Generalversammlung von Leonteq dazu beigetragen, dass Leonteqs Antrag für ein Kapitalband abgelehnt wurde. Der Antrag sei zwar von über 50 Prozent der Aktionäre angenommen worden, erreichte aber nicht die erforderliche Zweidrittelsmehrheit, hiess es nach der GV in einer Mitteilung.