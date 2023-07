Gesenkte Gewinnerwartungen bestätigt

Für das Gesamtjahr bekräftigt das Leonteq-Management den gesenkten Ausblick. So wird weiter ein Gewinn vor Steuern von 40 bis 70 Millionen Franken angepeilt. Leonteq werde weiterhin in wichtige Wachstumsbereiche wie das Retail-Flow-Geschäft und in die digitale Anlageplattform LynQs investieren, so die Mitteilung weiter.