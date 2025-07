Neuer Risikochef

Zudem hat Leonteq einen neuen Chief Risk Officer gefunden. Per 1. Oktober übernimmt Eric Finn Schaanning die Position und wird damit gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung. Er wird Nachfolger von Reto Quadroni, der in den Ruhestand tritt. Schaanning war zuletzt bei Nordea als Group Head of Market and Valuation Risk tätig.