Leonteq habe in den letzten Wochen bereits über 2500 Hebelprodukte an der SIX Swiss Exchange gelistet, heisst es in einer Mitteilung des Finanzinstituts vom Mittwoch. Nun plane das Institut das Produktuniversum in den kommenden Monaten weiter auszubauen, einschliesslich eines Rollouts an der BX Swiss.