Derweil geht die Restrukturierung weiter: So habe das Unternehmen vereinbart, ihre Niederlassung in Japan zu verkaufen. Der Abschluss werde für das erste Quartal 2026 erwartet. Zudem sei der Übergang zu SA-FRTB im November abgeschlossen worden. Dabei werden die marktrisikogewichteten Aktiven nach dem Standardansatz im Rahmen des «Fundamental Review of the Trading Book» (FRTB) des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht berechnet. Basierend auf den ungeprüften Finanzzahlen per Ende November 2025 lag die CET1-Quote von Leonteq nach SA-FRTB bei über 15 Prozent.