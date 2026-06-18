Nachdem der Derivate-Anbieter die Massnahmen im Jahr 2025 mit hoher Priorität umgesetzt habe, sei deren Umsetzung in der zweiten Hälfte 2025 und im ersten Quartal 2026 von einem von der Finma eingesetzten Prüfbeauftragten kontrolliert worden, heisst es weiter. Der Abschluss der hängigen Prüfung spiegle die "umfangreiche Arbeit zur kontinuierlichen Verbesserung des Governance- und Compliance-Rahmens wider", wird Leonteq-CEO Christian Spieler in der Mitteilung zitiert.