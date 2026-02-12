Auch die Aktionäre bekommen die roten Zahlen zu spüren. Der Verwaltungsrat will derzeit kein Kapital zurückführen und hat den Verzicht auf eine Dividende beschlossen. Im vergangenen Jahr hatte der Leonteq-VR noch eine Dividende von 0,25 Franken je Aktie vorgeschlagen, die Generalversammlung hatte diese aber auf Antrag der Grossaktionärin Raiffeisen auf 3 Franken erhöht. Der Verwaltungsrat will aber «überschüssiges Kapital» durch einen Aktienrückkauf Anfang 2027 zurückführen.