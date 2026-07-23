Der Betriebsertrag von Leonteq sank gegenüber dem starken Vorjahreswert um 10 Prozent auf 111,6 Millionen Franken. Dabei legten die Kommissions- und Dienstleistungserträge dank einer höheren Kundenaktivität um 10 Prozent auf 96,8 Millionen zu, wie es weiter heisst. Das Handelsergebnis fiel dagegen mit 13,4 Millionen Franken deutlich tiefer aus als im Vorjahressemester, das von einer aussergewöhnlich hohen Marktvolatilität geprägt gewesen war.