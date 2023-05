Ursprünglich sollten die Arbeiten und die dazugehörigen Tests im Mai abgeschlossen werden, nun kündigte das Unternehmen in einer Mitteilung vom Mittwoch Arbeiten über den Mai hinaus an. Wie bereits bekannt, hänge die Verlängerung der Kooperationsvereinbarung zwischen Leonteq und Raiffeisen bis 2030 vom erfolgreichen Abschluss der technologischen Verbindung der beiden Plattformen ab. Dieser wird nun "in den nächsten Monaten" erwartet.