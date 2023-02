Der Betriebsertrag zog im vergangenen Jahr um 9,1 Prozent auf 456,0 Millionen Franken an. Haupttreiber war das starke Handelsergebnis. Dieses habe sich mehr als verdoppelt, was beispiellose Marktbedingungen mit erhöhter Volatilität widerspiegle, heisst es im Communiqué. Die starken Kursschwankungen haben aber ihre Kehrseite: Die Kunden haben sich laut Leonteq in den meisten Regionen angesichts des schwierigeren Marktumfelds zurückgehalten.