Beide Unternehmen haben ihre Kooperation im Bereich der strukturierten Produkte bis 2030 verlängert, heisst es in einer Mitteilung am Freitag. So seien die Arbeiten zur Anbindung der Technologie- und Dienstleistungsplattform von Leonteq an eine neue Raiffeisen-Plattform mittlerweile abgeschlossen.