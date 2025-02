Die beiden gewichtigen Aktionäre Raiffeisen Schweiz und Rainer-Marc Frey hatten Mitte Februar entsprechende Anträge für eine höhere Gewinnbeteiligung gestellt. Zwar stimme das Gremium der Rückführung an überschüssigem Kapital im Grundsatz «voll und ganz zu», heisst es in der am Freitag veröffentlichten Einladung zur Generalversammlung für den 27. März. Der Betrag und der Weg der Rückführung solle aber erst beschlossen werden, wenn die Umsetzung des neuen, erweiterten regulatorischen Rahmenwerks weiter fortgeschritten sei.