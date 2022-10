Für die Sonderuntersuchung sei die Wahl auf EY gefallen, weil zu der Zeit das Ausschreibungsverfahren zur Erneuerung des Mandats für die externe Rechnungsprüfung im Gange gewesen sei, erklärte Leonteq nun in dem Communiqué. Die Wahl des Sonderprüfers sollte die an der Ausschreibung beteiligten Wirtschaftsprüfer nicht in Konflikt bringen.