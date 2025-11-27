Aus Sicht von Lettlands Notenbankchef Martins Kazaks ist es für eine Diskussion über eine weitere Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) noch zu früh. Die Inflation in der Euro-Zone könne sich als hartnäckiger erweisen als gedacht, sagte das EZB-Ratsmitglied am Donnerstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die EZB hatte von Juni 2024 bis Juni 2025 im Zuge einer nachlassenden Inflation die Leitzinsen insgesamt achtmal gesenkt - auf das Niveau von 2,0 Prozent. Seitdem hält sie den Schlüsselzins aber stabil. «Angesichts der bisherigen Daten halte ich die Zeit für eine Diskussion über eine Zinssenkung nicht für reif», sagte Kazaks mit Blick auf die nächste EZB-Sitzung am 18. Dezember.