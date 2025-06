In dem im Osten an Russland und Belarus grenzenden Lettland lebt eine grosse russischstämmige Minderheit. Wegen der russischen Invasion in der Ukraine vor mehr als drei Jahren sieht sich auch der Baltenstaat von Russland bedroht. Als Reaktion darauf hat die Regierung in Riga bereits die Vergabe von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen an Russen weitgehend ausgesetzt.