Denn die Inflation bewege sich weiterhin auf dem Abwärtspfad, den die EZB in ihren Projektionen skizziert habe, sagte der lettische Notenbankchef der Nachrichtenagentur Reuters am Rande des Geldpolitik-Symposiums in Jackson Hole in Wyoming. «Unsere Prognosen vom Juni gingen von zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr aus und im Moment sehe ich keinen Grund, warum wir nicht dabei bleiben sollten», sagte er. «Wir bewegen uns weitgehend entlang der Grundlinie unserer Prognosen und das ist vereinbar mit einem allmählichen Rückgang der Zinsen.» Die Argumente für eine schrittweise Lockerung der Geldpolitik seien intakt.