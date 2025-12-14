Nach den Massenprotesten für mehr Demokratie im Jahr 2019 haben die Behörden ihr Vorgehen gegen Kritiker verschärft. Auf Grundlage eines 2020 von Peking erlassenen Gesetzes zur nationalen Sicherheit wurden zahlreiche Oppositionelle verhaftet, zivilgesellschaftliche Gruppen aufgelöst und Medien geschlossen. Eine Wahlrechtsreform im Jahr 2021, die nur noch als «Patrioten» eingestuften und damit Peking-treuen Personen eine Kandidatur für öffentliche Ämter erlaubt, hatte die Demokratische Partei bereits aus der Politik gedrängt. Mehrere führende Parteimitglieder, darunter Wu Chi-wai und Albert Ho, befinden sich unter Berufung auf das Sicherheitsgesetz in Haft.