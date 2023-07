Fachärzte rechnen trotz der immensen Kosten für die Therapie - knapp 302 Euro für die höchste Dosis für vier Wochen - mit hoher Nachfrage. "Wir warten wirklich auf Wegovy", sagt Sylvia Weiner, Leiterin der Klinik für Adipositas Chirurgie und Metabolische Chirurgie am Sana Klinikum in Offenbach. "Die Patienten sind so verzweifelt, dass sie das Medikament aus eigener Tasche zahlen werden." Von den etwa 200 Adipositas-Patienten, die monatlich in ihre Klinik kommen, hätten sich in den vergangenen Monaten rund zehn Prozent nach Wegovy erkundigt. Wenn das Mittel auf dem Markt ist, würden es sicher mehr werden.