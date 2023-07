Alle von der Nachrichtenagentur Reuters befragten 106 Volkswirte erwarten, dass der Leitzins am 26. Juli um einen viertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehievt wird. Nur 19 von ihnen rechnen in der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage damit, dass später noch ein weiterer Schritt nach oben folgen wird. Die US-Währungshüter hatten in ihrem Ausblick Mitte Juni allerdings signalisiert, dass sie zur Bekämpfung der hohen Inflation noch bis zu zwei Anhebungen um jeweils einen viertel Prozentpunkt für dieses Jahr ins Auge fassen.