Levi Strauss ​profitiert von einer anhaltend hohen Nachfrage nach weiten ​Jeans und Freizeitkleidung, insbesondere bei jüngeren Käufern. Zudem zahlt sich der Ausbau des Direktvertriebs an ‌Endkunden aus. Konzernchefin Michelle Gass erklärte, die Entwicklung zu einer Lifestyle-Marke mit Fokus auf das Direktkundengeschäft führe zu schnellerem Wachstum und höherer Profitabilität. Damit trotzt Levi ​Strauss der allgemeinen ​Zurückhaltung der Verbraucher, die Konkurrenten ⁠wie Gap und American Eagle Outfitters zuletzt zu spüren ​bekamen.