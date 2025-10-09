Die Aktie des US-Konzerns gab am Donnerstag im nachbörslichen Handel jedoch um sieben Prozent nach. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet das Unternehmen nun mit einem organischen Nettoumsatzwachstum von rund sechs Prozent. Zuvor hatte das Ziel bei 4,5 bis 5,5 Prozent gelegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun zwischen 1,27 und 1,32 Dollar liegen, nach einer bisherigen Spanne von 1,25 bis 1,30 Dollar. Allerdings gehen Analysten LSEG-Daten zufolge im Schnitt von 1,31 Dollar aus.
Im abgelaufenen dritten Quartal übertraf Levi Strauss die Erwartungen der Analysten. Der Nettoumsatz stieg um sieben Prozent auf 1,54 Milliarden Dollar, während Experten mit 1,50 Milliarden gerechnet hatten. Der bereinigte Gewinn lag bei 34 Cent je Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung von 31 Cent. Der Konzern profitierte von der Rückkehr der Modetrends der 2000er-Jahre und einer robusten internationalen Nachfrage. Treiber des Ergebnisses war die Strategie, verstärkt auf den Direktvertrieb an Kunden (DTC) und Preisanhebungen zu setzen. Die Aktie hat in diesem Jahr rund 42 Prozent zugelegt.
(Reuters)