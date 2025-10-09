Die Aktie des US-Konzerns gab am Donnerstag im nachbörslichen Handel jedoch um sieben Prozent nach. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet das Unternehmen nun mit einem organischen Nettoumsatzwachstum von rund sechs Prozent. Zuvor hatte das Ziel bei 4,5 bis 5,5 Prozent gelegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun zwischen 1,27 und 1,32 Dollar liegen, nach einer bisherigen Spanne von 1,25 bis 1,30 Dollar. Allerdings gehen Analysten LSEG-Daten zufolge im Schnitt von 1,31 Dollar aus.